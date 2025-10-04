Antalya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, ateşli silahla kasten öldürme, yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarında kullanılan silahların ticaretini yaptığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 49 adet pompalı tüfek ile 4 adet el telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.