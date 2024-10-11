Antalya’da kaçak sigara operasyonu! 3 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da kaçak sigara operasyonu! 3 tutuklama

Antalya'nın üç ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılığa yönelik operasyonlarda, çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirilirken, 15 kişiye adli işlem yapıldı ve 3 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muratpaşa, Kepez ve Alanya ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 667 bin 420 adet dolu/boş makaron, 19 bin 500 sigara sarma kağıdı, 2 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara, 910 adet puro, 670 elektronik sigara, 665 adet cinsel içerikli hap/jel, 135 kilogram kıyılmış tütün, 110 kilogram nargile tütünü, 3 adet sigara basım makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 15 kişiye "5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılırken, 3 kişi tutuklandı.

Son Haberler
İYİ Partili Ergun Köfteci Yusuf'a gitti sosyal medyada yorum yağdı
İYİ Partili Ergun Köfteci Yusuf'a gitti sosyal medyada yorum yağdı
Bitkin düşen köpek tedavi edildi
Bitkin düşen köpek tedavi edildi
Ten Hag, Altay’ın yüzüne 2 hafta bakmamış. İngiliz devinde sular durulmuyor
Ten Hag, Altay’ın yüzüne 2 hafta bakmamış. İngiliz devinde sular durulmuyor
Okulun demir kapısı üzerine düştü
Okulun demir kapısı üzerine düştü
Sivas'ta mermer yüklü tır devrildi: Şoförün üzüntüsü yürek burktu
Tırı devrilen şoför üzüntüye boğuldu