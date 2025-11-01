Kaza, saat 13.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı Antalya- Burdur yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin A.'nın kullandığı 07 GKS 63 plakalı kamyonet, bulvar üzerinde dönüş yapmakta olan Mahmut C.Ö.'nün kullandığı 31 BC 750 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır dorsesine saplanan kamyonette bulunan Tahsin A. ve Selçuk S. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanılğı'na bağlı kurtarma ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FERYATLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşurken trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve çevredekilerden kendisini çıkarmaları için yardım isteyen Tahsin A. ve yanındaki yolcuyu kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kamyonetteki yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kamyonet sürücüsü Tahsin A., yolcu olarak bulunan Selçuk S. ve tır sürücüsü Mahmut C.Ö. ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.