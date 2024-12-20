Antalya’da kamyonetle motosiklet çarpıştı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi 4. Sokak'ta meydana geldi. Yolda seyreden Ali G. idaresindeki 07 UM 310 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Cansel D. idaresindeki 07 UU 906 plakalı Kia marka kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmada devrilen motosikletten asfalt zemine düşen sürücü Ali G. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.