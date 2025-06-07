Antalya’da kanal faciası! Küçük kız, 2 kilometre sürüklendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da kanal faciası! Küçük kız, 2 kilometre sürüklendi

Antalya Serik’te 8 yaşındaki Dunya Elsefir, su kanalına düştü. Küçük çocuğu kanaldaki sular sürükledi. Ekipler Elzefir’in cenazesi 2 kilometre uzakta buldular.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Aşağıoba Mahallesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Serik Belediyesi Arama Kurtarma Timi (SKUT) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçük çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmalarında Elsefir'in cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre mesafede, kanal içerisinde bulundu. Dunya Elsefir'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cansız beden Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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