Antalya'da kanal kenarında erkek cesedi paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da kanal kenarında erkek cesedi paniği

Antalya'da kanal kenarında erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Göksu Mahallesi'nde bir kanalın kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 18.00 civarında 6800 Sokak'ta meydana geldi.

Kanal kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, toprak yolda hareketsiz yatan birini fark etti ve durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin, yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirildi.

Savcılık incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cesedin etrafında uyuşturucu kullanımına dair aparatlar bulunduğu öğrenildi.

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