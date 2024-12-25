Antalya’da kar yağışı başladı

Kaynak: İHA
Antalya’da kar yağışı başladı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Bölgede etkili olan yağmur saat 17.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken, sürücüler her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, karayolları Alacabel ekibi yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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