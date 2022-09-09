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Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı

Antalya’nın Lara Sahili’nde denizde bir gencin cansız bedeni bulundu. Polis memuru titreşimde çalan gencin telefonuna cevap veremedi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:14
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Antalya'da kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı

Kara haber tez duyuldu. Polis telefonu açamadı
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 11. 00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Sahili’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu gördü. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta olan şahıs kıyıya çıkarıldı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. 

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kıyıda üzerine havlu örtülen şahsı kontrol eden ekipler hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıdaki eşyalarından yapılan incelemede, şahsın 29 yaşındaki Engin Çavdar olduğu belirlendi. Polis Çavdar’ın çantası, telefonu, araç anahtarı ve diğer malzemelerini koruma altına aldı. 

Bölgede inceleme yapıldığı esnada Çavdar’ın titreşimde çalan telefonuna ise ekipler cevap veremedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çavdar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bazı tatilcilerin ise hiçbir şey olmamış gibi denize girmeye devam ettikleri görüldü.

 

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