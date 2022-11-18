Karı kocanın kavgasına aileleri de katıldı

İHA'nın haberine göre, olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak üzerinde yaşandı. H. S. ve E. S. arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

Sokakta devam eden çiftin kavgasına evleri birbirine yakın olan aileleri de katılınca ortalık bir anda karıştı. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmada güçlük çekerken, takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı. Polis ekipleri çifti ifade için polis merkezine götürdü.