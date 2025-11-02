Kış mevsimi Kasım ayının girmesi ile birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlarken turizm merkezi Antalya’da bahar havası yaşanmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 24 derece deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olarak ölçüldüğü kentte hafta sonunu fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahiline akın etti. Havanın parçalı bulutlu olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar ve yabancı misafirler Kasım ayında denize girmenin keyfini sürdü.

YÜRÜYÜŞ YAPIP DENİZE GİRDİLER

Hafta sonunu aileleri ile birlikte geçirmek isteyen bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri piknik masası ve sandalyeler ile sabah kahvaltısını Konyaaltı’nın eşsiz manzarasına karşı yapmayı tercih etti. Kimi vatandaşlar ise pazar gününü sahilde balık tutarak, yürüyüş yaparak ve bisiklet sürerek geçirdi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre turizm kenti Antalya’da hafta içi güneşli bir hava hakim olurken hava sıcaklığı 24 derece ile 27 derece arasında değişecek.