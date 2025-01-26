Antalya’da kayıp şahıs için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: İHA
Antalya’da kayıp şahıs için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da bir şahıs evine geri dönmeyince ailesi tarafından güvenlik güçlerine haber verildi. Arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya’da konuşma güçlüğü çeken ve öğle saatlerinde evinden çıkan şahıs geri dönmeyince, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler kayıp genci bulmak için bölgede arama başlattı.

Gazipaşa ilçesi Ilıca Mahallesi Köseler mevkisinde ikamet eden ve bugün saat 12.30 sıralarında evinden çıkan Ahmet Kurt (30) eve dönmedi. Yakınlarının kolluk kuvvetlerine yaptığı kayıp ihbarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Kurt’un özel birey olduğu ve konuşma güçlüğü çektiği belirtildi.

Son Haberler
KİN HUKUKU
KİN HUKUKU
Meğerse görevlerini bilmiyorlarmış
Meğerse görevlerini bilmiyorlarmış
Muhalefet Yargı Reformu hazırlamalı
Muhalefet Yargı Reformu hazırlamalı
Zafer Partisi: Valilik çadırımızın kaldırılması için talimat verdi
Zafer Partisi: Valilik çadırımızın kaldırılması için talimat verdi
Kuyruğunu yiyen yılan imgesi
Kuyruğunu yiyen yılan imgesi