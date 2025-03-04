Antalya'da kaza: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da kaza: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesine seyir halindeki Kemal Y.'nin idaresindeki 07 BZN 629 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Turgay K.'nin kontrolündeki 07 L 8442 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Tofaş marka otomobil yolun ortasında bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, arkadan çarpan Volkswagen marka otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Bulut T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ali Bulut T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Kocasını damat adayına öldürttü! Film senaryosu gibi cinayet
Kocasını damat adayına öldürttü! Film senaryosu gibi cinayet
Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor...
Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor...
CHP’li Hüseyin Yıldız: TÜİK’in şaibeli verilere göre bile Türkiye en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri
CHP’li Hüseyin Yıldız: TÜİK’in şaibeli verilere göre bile Türkiye en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri
Gemini artık iPhone kilit ekranında da çalışıyor
Gemini artık iPhone kilit ekranında da çalışıyor
Kadıköy Belediyesi, 8 Mart dolayısıyla çeşitli etkinlikler organize ediyor
Kadıköy Belediyesi, 8 Mart dolayısıyla çeşitli etkinlikler organize ediyor