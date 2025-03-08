Antalya'da kaza! Şans eseri kurtuldular

Kaynak: İHA
Antalya'da kaza! Şans eseri kurtuldular

Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 13:00 sıralarında Antalya Alanya'nın Hacet Mahallesi Yaylayolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 CAD 110 plakalı otomobil ile 07 BGH 186 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

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Çarpmanın etkisiyle 07 CAD 110 plakalı otomobil yol kenarında bulunan güvenlik kameralarının kameralarının olduğu direğe çarparak durabildi.

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Kazada otomobil sürücüleri yara almazken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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