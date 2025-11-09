

Manavgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 'Pazartesi Pazarı çatısında kedinin mahsur kaldığı' ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibini harekete geçirdi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekip, gerekli malzemeleri aldıktan sonra kedinin mahsur kaldığı bildirilen pazar yerinin huni şeklindeki çatısına çıktı.

İtfaiye görevlileri daha önce de defalarca kedi kurtardıklarını belirttikleri çatıda ilk olarak kedinin bulunduğu yere ip atarak kediyi ipe yönlendirmek suretiyle kedinin kendiliğinde çıkmasını denedi. Kedi ipe yönelmeyince bu kez görevli elindeki eldivenle kediyi bulunduğu yerden alarak yukarıdaki arkadaşına verdi ve kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kedi herhangi bir sağlık sorunu olmaması üzerine doğaya salınırken, itfaiye görevlileri olay yerinden ayrıldı.