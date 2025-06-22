Antalya'da keman dinletisi eşliğinde yoga

Konyaaltı Belediyesi, Dünya Yoga Günü ve Dünya Müzik Günü’nün aynı güne denk geldiği 21 Haziran'da özel bir etkinlik düzenledi. HayatPark’taki etkinliğe katılan yoga ve müzikseverler, keman dinletisi eşliğinde yoga yaptı.

Konyaaltı Belediyesi'nin Dünya Müzik Günü ile Dünya Yoga Günü’nün aynı güne gelmesi dolayısıyla HayatPark’ta düzenlediği etkinlikte bir araya gelen yoga ve müzikseverler, keman dinletisi eşliğinde yoga yaparak ruhlarını hem müziğin hem de sporun birleştirici gücüyle dinlendirdi.

Her yıl aynı noktada geleneksel hale gelen ve her yaştan kişinin bir araya geldiği etkinliğin sonunda ise gitar dinletisi yapıldı. Meditasyon, mantralarla dans ve kahkaha yogasının da yer aldığı programa katılan vatandaşlar, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm ekibine etkinlik için teşekkürlerini iletti.