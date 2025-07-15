Antalya'da kırsaldaki besicilere veterinerlik hizmeti!

Yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda tarım ve hayvancılığa desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırdaldaki besicilere yem, yalama taşı, tırnak bakımı ve ücretsiz veterinerlik hizmeti sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı veterinerler, Korkuteli Nebiler Mahallesi’nde büyükbaş hayvanlarında yürüme zorluğu çeken bir üreticinin yardımına koştu. Ekipler, büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını ve tedavilerini yaptı.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli Veteriner Sağlık Teknisyeni Süleyman Çeliker, "Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulundu. İki hayvanın ayaklarında topallık vardı ve bu durum yürüme zorluğuna neden oluyordu. Hayvanları yerinde tedavi ederek, veterinerlik hizmetinin yanı sıra tırnak bakımlarını da gerçekleştirdik. Tırnak bakımı, her altı ayda bir düzenli olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde et ve süt verimi azalır, bu da üreticilerimizi maddi açıdan zarara uğratır" dedi.

Korkuteli Nebiler Mahalle Muhtarı Ali Gökçe ise "Kırsal kesimde yaşadığımız için hayvanlarımız rahatsızlandığında veteriner bulup tedavi ettirmek ve tırnak bakımı yaptırmak oldukça zor. Veterinerle iletişime geçsek bile bir, iki hayvan için gelmeyi kabul etmiyorlar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in üreticilere verdiği destekleri duyduk. Bunun üzerine belediyemizle iletişime geçerek başvuruda bulunduk ve ekipler hayvanlarımızı yerinde tedavi etti. Ayrıca, tedavi edilen hayvanlara tırnak bakımı da yapıldı. Büyükşehir ekiplerimize teşekkür ederim" diye konuştu.