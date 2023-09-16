Antalya'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Konyaaltı Sahili 1 Nolu Plaj'da Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde öğrenci ve gönüllülerin destekleriyle sahilde temizlik yapıldı.

Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, gazetecilere, derneklerinin 2014 yılından beri Antalya'da faaliyet gösterdiğini ve bu çerçevede her yıl iki defa sahillerde temizlik etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kıyı temizliğini turizm sezonunun başı ve sonunda gerçekleştirdiklerini belirten Ünlü, "Bu etkinlik Uluslararası Kıyı Temizleme Günü çerçevesinde eş zamanlı olarak dünya ve Türkiye'deki kıyılarda yapılıyor. Bütün kıyıları ve denizlerimizi temizlemeye çalışıyoruz. Bilinçli vatandaşlar, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve kurumların destekleri bizi mutlu etti." dedi.

Ünlü, çocukların da kıyı temizliğinde kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayarak, 150 kişinin karada, 10 dalgıcın da deniz dibinde temizlik gerçekleştirdiğini ifade etti.

Denizleri temizlemenin en kolay yolunun kirletmemeyi öğretmek olduğuna işaret eden Ünlü, "Deniz varsa hayat vardır. Kıyılarda yaptığımız temizlik çalışmasında en çok sigara izmaritinin atıldığını görüyoruz. İspanya'da sahillerde sigara içmek yasaklandı. Ülkemizde de sahillerin temiz tutulması için bilinç oluşturmak gerekiyor." diye konuştu.

Dalgıç Osman Kutlu ise yıllardır dalış sektöründe eğitim verdiğini ve deniz altındaki kirliliğin önceki yıllara göre daha çok azaldığını kaydetti.

Eğitimlerle bunu sıfıra indirmeye çalıştıklarını vurgulayan Kutlu, "Kıyıları ve çevremizi temiz tutmanın en iyi yolu genç nesillerin eğitilmesiyle oluyor. Karada temizlik yapan küçük kardeşlerimiz vardı, onlar sayesinde kıyılardaki kirliliği sıfırlayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yapılan deniz ve kıyı temizliğinde takma diş, çorap, çakmak ve çok sayıda pet şişe ile izmarit toplandı.