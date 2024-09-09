Antalya'da kontrolden çıktı, 50 metre uçuruma yuvarlandı

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Fatih Caddesi'nde gerçekleşti.

50 METRE BOYUNCA TAKLALAR ATTI

Otel ekipmanları satan bir iş yerinde çalışan Bozdoğan, işe gitmek için 42 EHS 11 plakalı aracıyla yola çıktı. Ancak cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Bozdoğan, şarampole yuvarlanan otomobilinde sıkıştı. Yaklaşık 50 metre boyunca taklalar atan araç, büyük bir hasar aldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bozdoğan'a ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri demir kesme makinesiyle onu sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak tüm çabalara rağmen Bozdoğan hayatını kaybetti. Cansız bedeni, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yola çıkartıldı.

4 AYLIK BEBEK BABASIYDI

Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç adamın, henüz 4 aylık bir kız bebek babası olduğu öğrenildi.