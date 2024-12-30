Antalya’da korku dolu anlar: İtfaiye eri içeri girerek yaşlı kadını kurtardı

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2679 Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanın bodrumunda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Apartmanda oturanlar, kendilerini sokağa atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Bu sırada binanın üst katında oturan ve duman nedeniyle dışarıya çıkamadığı öğrenilen kadın için harekete geçildi. Bir itfaiye eri, oksijen tüpü takılı maskeyle yukarı çıktı. İtfaiye eri mahsur kalan kadını kurtarırken, ekipler yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonunda yangını söndürdü.

'İTFAİYE EKİBİ GELDİ, BENİ KURTARDI'

İsmi öğrenilemeyen kadın, "İtfaiye ekibi geldi, beni kurtardı. Yangın nasıl çıktı, bilmiyorum" dedi. Sevgi Cengiz ise "Dumanı görünce "Yangın var, dışarı çıkın" diye bağırdım. Apartmandaki arkadaşlarımız da hemen dışarı çıktı. Bodrumdaki yangın nasıl çıktı, bilmiyorum. İtfaiye geldi ve söndürdü" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.