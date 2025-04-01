Antalya'da korkutan deprem! (1 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da korkutan deprem! (1 Nisan 2025)

AFAD, Antalya Kumluca'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre; sarsıntı 24.21 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.52'de, merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklamasına göre; deprem, yerin 24.21 kilometre derininde gerçekleşti.

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