Antalya'da korkutan deprem! (1 Nisan 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.52'de, merkezi Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın açıklamasına göre; deprem, yerin 24.21 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [41.71 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-04-01
Saat:16:52:35 TSİ
Enlem:35.94056 N
Boylam:30.43139 E
Derinlik:24.21 km
Detay:https://t.co/cEmbrnVkwu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi