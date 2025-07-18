Antalya'da korkutan deprem (18 Temmuz 2025)

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Antalya'da korkutan deprem (18 Temmuz 2025)

AFAD'tan alınan habere göre, Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18,05 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan habere göre ise Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 31.1 km olarak ölçüldü.

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