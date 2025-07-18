Antalya'da korkutan deprem (18 Temmuz 2025)

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18,05 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 18, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2025-07-18
Saat:21:14:39 TSİ
Enlem:35.63889 N
Boylam:31.55111 E
Derinlik:18.05 km
Detay:https://t.co/KNLl5eH4I4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan habere göre ise Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 31.1 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 18, 2025
AKDENIZ https://t.co/ykKqAkJP09
18.07.2025, 21:14:40 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 31.1 km#Kandilli