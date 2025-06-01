Antalya’da korkutan deprem! Diğer illerde de hissedildi (1 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya’da korkutan deprem! Diğer illerde de hissedildi (1 Haziran 2025)

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD, Antalya’nın Kumluca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kumluca ilçesinde saat 01.19’da 3.9 büyüklüğünde, 16,09 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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