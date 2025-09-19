Antalya'da korkutan sazlık yangını söndürüldü



Yangın saat 20.00 sıralarında Antalya’nın Aksu ilçesi Konak Mahallesi’nde, yerleşim yerlerine yakın sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca TOMA’lar ve Aksu Belediyesi’ne ait su tankerleriyle müdahale edilirken, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yoğun duman ve alevler çevrede paniğe yol açarken, Dumandan etkilenen vatandaşlar, olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.



ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK



Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ilçenin tarım alanları ve orman arazilerinden oluştuğu için yangına açık bölge olduğunu belirterek " Bugün çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme, itfaiye ve emniyet güçleriyle birlikte müdahale ettik. Rüzgarın etkisiyle yangın Konak’tan Çalkaya Mahallemize sıçradı. Çok şükür can kaybımız yok " dedi.



MAHALLE MUHTARI AÇIKLAMA YAPTI



Aksu Konak Mahallesi Muhtarı ise "Yangın, saat 20.00 sıralarında Konak Mahallemizde başladı. Mahalle halkımızla birlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri ve Aksu Belediyesi itfaiye araçlarıyla koordineli şekilde müdahale ettik. Yangın şu anda kontrol altına alınmış durumda. Yangına müdahale eden ve emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Yangına ilk müdahale edenlerden Mehmet Gündüz, "Burada yaşıyorum. Yangın birden alevlendi, biz de çatıya çıktık. Polis geldi, itfaiye ekipleri geldi. Biz de yardım ettik ve yangını söndürdük" diye konuştu.