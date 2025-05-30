Antalya'da kurban satış yerleri doldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışları başladı. Oba Mahallesi Yerlikler Sokak üzerinde kurulan kurban satış pazarında hem Alanya'dan hem de çevre illerden gelen üreticiler yerlerini aldı. Pazarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar satışa sunulurken, üreticiler fiyatlardan memnun olduklarını ancak alıcı bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 80 bin liradan başlayıp 350 bin liraya kadar çıkarken, küçükbaş hayvanlar ise 10 bin ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Alanya'nın yaylalarından getirilen küçükbaş hayvanlar da pazardaki yerini aldı. Satıcılar, geçen yıla göre alım oranlarında düşüş olduğunu belirtirken, bayrama yaklaşıldıkça hareketliliğin artmasını bekliyor.

Kurban pazarına kendi yetiştirdiği hayvanları yayladan getiren üretici Musa Yılmaz "Biz buraya 3 gün önce geldik. Bayrama bir hafta var. İnşallah satışlarımız iyi olur. Geçen seneden daha aşağıya hayvanlarımızı satıyoruz" dedi. Yılmaz, ayrıca Belediyemizden kurban pazarında bulunan demirlerin biraz yüksek olmasını ve hayvanların üzerine örtülen tüllerin bu sene çok olmadığına da sözlerine ekledi.

Demirtaş'tan getirdiği 150 hayvandan büyük kısmını satan üretici Ahmet Ekici "Demirtaş'tan çiftlikten 150 tane hayvan getirdim. 30 tane hayvanım kaldı satışlar iyi gidiyor. Yüzde yirmiye kadar geçen seneden fiyatlar zamlı. Oda yem ve saman fiyatlarından dolayı" ifadelerini kullandı.

Alıcılar ile satıcılar arasında kurban pazarlarının olmazsa olmazlarından pazarlık ise bazılarını memnun ederken bazılarını ise üzdüğü görüldü. Pazarın en pahalısı ve en büyük hayvanı yaklaşık 900 kilogram ağırlığında 350 bin TL'ye doktor lakaplı bir müşteriye satıldı.