Antalya’da kuvvetli fırtına minarenin külahı devrildi, seralar zarar gördü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da kuvvetli fırtına minarenin külahı devrildi, seralar zarar gördü

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde etkisini artıran fırtına bir caminin minaresinin külahını yerinden söktü. Enerji nakil hattı tellerinin de koparan fırtına sera üzerinde örtülü naylonları da uçurdu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dün gece geç saatlerde başlayan ve etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Tomalar Mahallesi Hacı Kozak Caddesi'nde bir ağaç, fırtınanın etkisiyle devrilirken, enerji nakil hattı telleri de koptu.

Polis olası elektrik kaçağı riskine karşı caddeyi trafiğe kapatırken, ağaç da ekipler tarafından kaldırıldı. Yağca Mahallesi Çakmak semtinde bulunan caminin minaresinin külahı, fırtına nedeniyle yerinden söküldü. Külah minarenin üstünde asılı kaldı. Kırkgöz Gölü mevkisinde bulunan bir muz serasının üzerindeki naylon örtü, fırtına nedeniyle tamamen parçalandı.

Antalya’da kuvvetli fırtına minarenin külahı devrildi, seralar zarar gördü

Antalya’da kuvvetli fırtına minarenin külahı devrildi, seralar zarar gördü

Antalya’da kuvvetli fırtına minarenin külahı devrildi, seralar zarar gördü

Antalya’da kuvvetli fırtına minarenin külahı devrildi, seralar zarar gördü

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