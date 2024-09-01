Antalya’da kuyumcuya silahlı saldırı

Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda silah sesini duyarak dışarı çıkan H.Ç., kurşunların hedefi olarak yaralandı. H.Ç. yaralı olmasına rağmen kurşunu biten saldırganı durdurmayı başardı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyı düzenleyen M.Ç. ve T.Ç. ise kuyumcuda bulunan diğer çalışanlar tarafından darp edilirken, ardından bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Saldırıya ilişkin işletmenin iç güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kuyumcu içesinde çok sayıda müşteri bulunduğu görülürken, çalışanların içeride bulunan müşterileri ve diğer çalışanları uyarmasının ardından yaşanan koşuşturmaca saniye saniye görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise saldırıda yaralanan H.Ç.'nin saldırganı etkisiz hale getirdiği ve saldırganın darp edildiği anlar yer aldı.