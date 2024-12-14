Antalya'da KYK kız öğrenci yurdunda yangın! İtfaiye ekipleri zor anlar yaşadı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya'da KYK kız öğrenci yurdunda yangın! İtfaiye ekipleri zor anlar yaşadı!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün kız öğrenci yurdunda çıkan yangını itfaiye söndürdü. İftaiye ekipleri bina girişindeki tabela nedeniyle içeriye girmekte zorlandı.

Antalya'da Kumluca Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında saat 12.00 yangın çıktı. Klimadan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden öğrenciler, binadan ayrıldı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Giriş kapısının üstündeki levhadan yerleşkeye giremeyen itfaiye araçları, binanın arkasındaki kapıdan bahçeye ulaştı. Binadaki öğrenciler dışarı tahliye edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürdü.

Giriş kapısındaki levha da Kumluca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından söküldü. Yurttaki öğrencilerin panik olduğu yangında yaralanma yaşanmadı. Alevlerden dolayı 4'üncü kattaki bir oda kullanılamaz hale geldi.

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