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Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü

Antalya Limanı'nda demirli kruvaziyer 'Mein Schiff 6'daki 2 bin 301 yolcu arasında bulunan Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka 10'uncu kattan 6'ncı kata düşerek yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 16:16
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Antalya'da lüks yolcu gemisinin 10'ncu katından 6'nci katına düşen turist yaşamını yitirdi

Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü
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Antalya Limanı'nda demirli kruvaziyer 'Mein Schiff 6'daki 2 bin 301 yolcu arasında bulunan Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka (61), 10'uncu kattan 6'ncı kata düşerek yaşamını yitirdi.
Girit Adası'ndan 2 bin 301 yolcusu ve 918 kişilik mürettebatıyla Antalya Limanı'na gelen lüks yolcu gemisi 'Mein Schiff 6'daki olay, dün akşam meydana geldi. Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka, geminin 10'uncu kattaki balkon kısmından 6'ncı kata düştü. Monka'ya ilk müdahaleyi gemideki sağlık görevlileri yaptı ancak kurtarılamadı. Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


 

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