Antalya’da makilik alanda yangın: Arı kovanları zarar gördü

Yangın, saat 10.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak üzerindeki makilik alanda çıktı. Alevleri ve yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı ile Alanya Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 dönümlük alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yakın yangına karadan müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıktığı alanın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne tahsisli olduğu, bölgede çok sayıda arı kovanının yer aldığı ve bazı kovanların zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan aynı bölgede 1 hafta içerisinde üçüncü kez yangın çıktığı da öğrenildi.