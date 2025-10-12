Olay, saat 11.30 sıralarında Kemer’in Tekirova Mahallesi Cumayeri Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle E.Z. adlı vatandaşa ait, uzun süredir kapalı olan gözlemeci barakasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler barakayı tamamen sardı. Alevlerin hızla yayıldığı yangında, barakanın çökmesiyle birlikte yakınında park halinde bulunan inşaat kamyonları da tehlike altına girdi. Kamyonlardan biri son anda kurtarılırken, diğer kamyon alevlerin içinde kalarak tamamen yandı. Yangına ilk müdahaleyi orman itfaiyesi ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Ancak içerideki LPG tüplerinin ve kamyon lastiklerinin art arda patlaması, çevrede büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, baraka ve kamyon kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.