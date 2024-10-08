Antalya’da milyonlarca TL’lik tefeci operasyonu! Tutuklamalar var

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak mağdur eden kişilere yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda, 43 kişiye toplam 200 milyon TL tefecilik yaptığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi, belge ve doküman ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i, "tefecilik ve yağma" suçlarından tutuklandı.