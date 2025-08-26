Antalya’da milyonluk vurgun! Orman mühendisi gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Antalya’da bir şirkette orman mühendisi olarak çalışan B.G., isimli kadın 8,5 milyon TL’yi başka hesaplara aktardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kentte 2020-2024 yılları arasında faaliyet gösteren bir şirketin finansal kayıtlarının incelenmesi sonucunda, sahtecilik yapılarak başka hesaplara 8,5 milyon TL para aktarıldığı tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen iş yerinde orman mühendisi olarak görev yapan şüpheli B.G. gözaltına alındı. "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından adli makamlara sevk edilen B.G., tutuklandı.

