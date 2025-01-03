Antalya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu minibüsü seyir halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Antalya Alanya'da Zamanoğlu Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 AKS 382 plakalı Mercedes marka minibüs, aynı istikamette seyir halinde bulunan ve ismi açıklanmayan 07 AOU 580 plakalı MAN marka hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisi ile minibüs içerisinde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

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Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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Minibüs içerisinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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