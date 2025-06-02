Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı

Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Antalya Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi istikametine seyir halindeki Barış K.'nın (17) kullandığı 07 BLD 107 plakalı motosiklet ara sokaktan gelen Candeniz D.'nin kullandığı 07 AJH 510 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Barış K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Seher Ç. (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı

Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı

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