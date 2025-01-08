Antalya’da motosiklet kazasında yürek yakan anlar! Kimse telefona bakamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da motosiklet kazasında yürek yakan anlar! Kimse telefona bakamadı

Antalya’da Mert Tiryakioğlu, isimli kişi kullandığı motosikletin direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası Tiryakioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeninin yanına düşen cep telefonu defalarca çalmasına rağmen kimse bakamadı.

Kaza, 10.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı Güllük Altgeçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BHF 302 plakalı motosiklet sürücüsü Mert Tiryakioğlu (23) Yener Ulusoy Bulvarı'ndan 100. Yıl Bulvarı istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

aw366179-01.jpg

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile başını kaldırıma çarptığı öğrenilen genç sürücü için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TELEFONA KİMSE BAKMADI

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Mert Tiryakioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle alt geçitte yer yer trafik yoğunluğu yaşandı.

aw366179-04.jpg

Bu sırada gencin cansız bedeninin hemen yanında bulunan ve defalarca arama gelen cep telefonuna olay yerinde bulunan polis ekipleri dahil kimse bakamadı.

Olayı duyarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşına boğulurken bir yakının polis ekiplerine "Kask yok muydu" şeklindeki sorusu dikkat çekti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tiryakioğlu'nun cansız bedeni cenaze aracına alınarak kaldırıldı.

aw366179-05.jpg

aw366179-06.jpg

aw366179-08.jpg

aw366179-02.jpg

Son Haberler
Mersin'de dehşet evi! 3 kardeş peş peşe yaşamını yitirdi
Mersin'de dehşet evi! 3 kardeş peş peşe yaşamını yitirdi
Tuğçe Tayfur'un babasına attığı küfürlü mesajlar! Avukatı paylaştı
Tuğçe Tayfur'un babasına attığı küfürlü mesajlar! Avukatı paylaştı
Tarihin en ilginç gollerinden biri Türkiye Kupası’nda atıldı. İşte o anlar
Tarihin en ilginç gollerinden biri Türkiye Kupası’nda atıldı. İşte o anlar
Cam fabrikasında korkunç kaza: Tonlarca kilonun altında kaldı
Cam fabrikasında korkunç kaza: Tonlarca kilonun altında kaldı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı