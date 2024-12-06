Antalya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki Yelda Kahvecioğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezi istikametinden Kahyalar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Gülçin Ç.'nin kullandığı 07 BRV 143 plakalı otomobille aynı yönde seyir halinde olan ve yolun soluna geçmeye çalışan Fatma U. idaresindeki 07 UA 996 plakalı motosiklet çarpıştı.

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Kazada, motosiklet sürücüsü Fatma U. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen kazada, motosiklet sürücüsünün yolun soluna yanaşırken arkadan gelen otomobilin hızla çarptığı anlar kayda girdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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