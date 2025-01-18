Antalya'da motosiklet sürücülerine ceza yağdı!

Antalya Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Özbekistan Uyruklu Sheroz T.'nin kullandığı 07 BVB 952 plakalı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan 17 yaşındaki Yaşar Batuhan Y.'nin kullandığı 07 GV 807 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazanın ardından Yaşar Batuhan Y., motosiklette yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Eymen Y.'yi olay yerinde bırakarak kaza yerini terk etti.

2 SAAT SONRA MOTOSİKLETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Trafik ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik aramasının ardından motosikletiyle birlikte ele geçirildi. Diğer taraftan kazada yaralanan Özbekistan Uyruklu Sheroz T. ve diğer motosiklette yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Eymen Y., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Özbekistan Uyruklu Sheroz T. Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde Sürücü Belgesi olmadığı belirlenen Sheroz T.'ye 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine 18 bin 677 TL, yine sürücü belgesi olmadığı belirlenen Yaşar Batuhan Y.'ye 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine 18 bin 677 TL ceza kesildi. Ayrıca kaza yerini terk eden Yaşar Batuhan Y.'ye, katlanır plaka takmaktan 3 bin 809 TL, kask takmamaktan 993 TL, motosikletin muayenesinin olmamasından 2 bin 167 TL, motosikletin aynasının olmamasından 993 TL ve kaza yerini terk etmekten 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 84 Bin 837 TL para cezası uygulandı. Kaza yapan motosikletler trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.