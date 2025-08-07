Antalya'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı

Kaynak: İHA
Antalya'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletli kurye ile hafif ticari aracın karıştığı kazada kurye yaralandı.

Kaza dün akşam Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan O. idaresindeki motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 AKE 903 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kurye yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan kurye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kurye Oğuzhan O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw512490-01.jpg

aw512490-02.jpg

aw512490-03.jpg

aw512490-04.jpg

aw512490-05.jpg

aw512490-06.jpg

