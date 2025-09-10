Antalya'da motosikletle mekân taradılar

Olay, akşam saatlerinde Evrenseki turizm bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 20. Sokak'ta bir dükkanın önüne motosikletle gelen maskeli 2 şahıs, butik ve ayakkabı-çanta satışı yapan iş yerinin önünde oturan Cumali A. ve Hacı Bayram A.'ya silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Cumali A. ve Hacı Bayram A. isabet eden mermilerle bulundukları yere yığılırken, olay sırasında iş yerinin önünden geçmekte olan Tatyana Ruppert S. isimli Rus kadın turist de bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirilirken, yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan farklı hastanelere götürüldü. Cumali A. ve Hacı Bayram A.'nın sağlık durumlarının kritik olduğu açıklandı.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırının faillerini belirlemeye çalışırken, Olay Yeri İnceleme ekibi de inceleme yaptı.