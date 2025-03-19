Antalya’da motosikletlere sıkı denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da motosikletlere sıkı denetim

Antalya'da polis ekipleri sıkı denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde 161 sürücüye idari ceza uygulanırken, aranan 4 kişi de yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 76 ekip, 155 personelle il genelinde 31 uygulama noktasında, motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması, motosiklet tamir ve yedek parça satışı yapan iş yerlerinin denetlenmesi ile şüphelilerin tespit ve yakalanması amacıyla denetimler yapıldı.

aw415881-01.jpg

Uygulamada bin 542 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 43 iş yeri denetlendi, 901 motosiklet ve 327 aracın kaydı sorgulandı. Toplam 161 sürücüye idari para cezası uygulanırken, çalıntı, hacizli, yakalamalı ve motor şasi numarası kazınmış 4 motosiklete el kondu, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

aw415881-02.jpg​​​​​​​

Hakkında arama kararı bulanan 4 kişi yakalandı, 1 kişiye hırsızlık suçundan işlem yapıldı, 1 kişiye de uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

aw415881-03.jpg

Son Haberler
Antalya’da motosikletlere sıkı denetim
Antalya’da motosikletlere sıkı denetim
İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Alkışlar kampüste yankılandı
İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Alkışlar kampüste yankılandı
Türkiye’nin en soğuk ili oldu
Türkiye’nin en soğuk ili oldu
Göztepe’nin oyuncusu Djalma ameliyat oldu: Samsunspor maçında sakatlanmıştı
Göztepe’nin oyuncusu Djalma ameliyat oldu: Samsunspor maçında sakatlanmıştı
Polisten İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale!
Polisten İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale!