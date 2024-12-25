Antalya'da motosikletli iş yerine kurşun yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da motosikletli iş yerine kurşun yağdırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde kimliğini henüz belirlenemeyen bir motosikletli tarafından iş yerinin önüne geldiğinde kurşun yağdırdı.

Olay, gece 23.00 sıralarında Antalya Alanya'nın Tosmur Mahalllesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan araç kiralama iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde motosiklet ile gelen bir kişi iş yerinin önünde durarak tabanca ile iş yerine kurşun yağdırdı.

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Çevredeki vatandaşlar silah sesini duyunca durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

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Olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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Olay anında iş yerinde kimsenin olmaması muhtemel yaralanma ya da can kaybını önledi.

Antalya'da motosikletli iş yerine kurşun yağdırdı

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