Antalya'da muz yüklü TIR alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, Korkuteli istikametinden Fethiye istikametine giden Metin Koncuk idaresindeki muz yüklü 61 BK 225 plakalı TIR, Korkuteli-Fethiye karayolunun 7'inci kilometresinde aniden yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Dorsede bulunan muzlar da yangında zarar gördü. TIR sürücüsü Metin Koncuk, yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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