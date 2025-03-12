Antalya’da narkotik operasyonu: 25 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Antalya’da narkotik operasyonu: 25 kişi yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarında 440 şahıs sorgulandı. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti nedeniyle 25 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son 1 hafta içinde il genelinde yaptığı çalışmalarda önemli operasyonlara imza attı. Yapılan uygulama ve operasyonlarda 440 şahıs sorgulandı, 27 iş yeri ve 94 araç kontrol edildi.

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Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak suçundan 25 şüpheli yakalandı, 16'sı tutuklandı.

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Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak suçundan 131 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçlarından aranması olan 14 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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UYUŞTURUCU VE SİLAH OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 7 kg esrar, 4,5 kg skunk, 530 adet sentetik ecza, 144 gram metamfetamin, 346 adet sentetik kannabinoid, 41 kök kenevir bitkisi, 22,80 gram eroin, 7,93 gram kokain, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ile bir miktar Türk Lirası ele geçirildi.

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