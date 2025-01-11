Antalya'da nefes borusuna ekmek parçası takılan vatandaş hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek parçası kaçan Yasin Gücün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gücün'ün cenazesi, memleketi Çorum'un Alaca ilçesine gönderildi. Cenaze namazı, Alaca ilçesindeki Ömer Paşa Camii'nde kılındı ve ardından Gücün, Alaca Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gücün'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.