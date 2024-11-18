Antalya'da okul servisi yandı

Kaynak: İHA
Antalya'da okul servisi yandı

Antalya Manavgat'ta park halindeki okul servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi 1071 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki Adem Saban'a ait 07 C 74201 plakalı okul servisinin yandığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın iç kısmının yandığını belirlerken, aracın kapısının açılmasıyla dumanlar çıkmaya başladı.

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"ARACIMIN İÇERİSİNİN YANDIĞINI GÖRDÜM"

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Aracın iç kısmının konsol, direksiyon, tavan ve koltuklarının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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İtfaiye görevlileri motor kaputunu açarken aracın motorunun yangından zarar görmediği belirlendi.

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Yangının servisin içerisinde elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilirken araç sahibi Adem Saban, yaklaşık 1 saat önce aracının dışını yıkadığını, 1 metre ileriye bıraktığını belirterek "Yoldan geçen bir vatandaşın araçtan duman çıktığını söylemesi üzerine baktığımızda aracımın içerisinin yandığını gördüm" dedi.

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