Antalya'da ölü yunus sahile vurdu

Olay, sabah saat 09.00 civarında Kemer'in Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi.

Otel çalışanları, sahilde karaya vurmuş ölü bir yunus gördü ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine, otelin Genel Müdürü Şinasi Gürocak, Kemer Belediyesi ve İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Kemer Belediyesi ekipleri, yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığındaki ölü yunusu sahilden aldı. Yunusun türünü belirlemek için uzmanlardan bilgi alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ölü yunusun türünün boz yunus (Grampus griseus) olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Gökoğlu, boz yunusların Akdeniz’de daha önce de görüntülenmiş bir tür olduğunu ifade etti. Boz yunus, genellikle daha derin sularda yaşayan ve nadiren kıyıya vuran bir tür olarak biliniyor.

Yunusun ölümüne neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi, ancak uzmanlar, ölü yunusun sağlık durumu ve çevresel etkenlerle ilgili incelemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, yunusların denizdeki ekosistem dengesinin önemli bir parçası olduğu ve deniz kirliliği ile diğer çevresel faktörlerin bu türlerin yaşamını tehdit ettiği konusunda uyarılarda bulunuldu.