Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bugün 12.00 sıralarında Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkinde başladı. Yangına 2 jandarma asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye, 2 lastik tekerlekli kepçe ile müdahalenin devam ettiği bildirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

İHA-AA