Antalya’da orman yangını

İHA’nın haberine göre, Antalya’nın Kepez ilçesinde yangın çıktı.
Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mevkii, Ekşili Göleti yolundaki ormanlık alanda meydana geldi.
Antalya Şefliği Av koruma memuru tarafından fark edilen yangına, ihbar üzerine Antalya
Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler arazözle müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.
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