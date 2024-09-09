Antalya’da orman yangını ile ilgili gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 8 Eylül'de çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan M.A.H'nin jandarma işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen şüpheli, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün çıkan yangın, havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan ise 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile 70 orman işçisi tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.