Antalya’da orman yangını ile ilgili gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Antalya’da orman yangını ile ilgili gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 8 Eylül'de çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan M.A.H'nin jandarma işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen şüpheli, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün çıkan yangın, havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan ise 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile 70 orman işçisi tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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