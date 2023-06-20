Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

VALİ YAZICI: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya valisi Ersin Yazıcı ve Orman Bölge müdürü Vedat Dikici, yangına müdahale edildikten sonra yerine gelip incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı incelemelerden sonra olay yerinde yaptığı açıklamada: ‘’Orman yangını kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre polisimiz yangının çıkış noktası olarak yol kenarındaki bir konteynerin klimasının yanması suretiyle ilk tespitlere göre oradan çıktığını değerlendiriyoruz. Şükürler olsun orman teşkilatımız gerekli müdahaleleri yaptı şu an yangın kontrol altında soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını 2 yıl önce Manavgat'ta yaşamış bir şehiriz. Tecrübeliyiz. Geçen yıl 200 civarında yangın oldu bu şehirde. Başarılı teşkilatımız sayesinde büyümeden söndürüldü. Yaz aylarına girdik. Olmamasını arzu ediyoruz. Beklentimiz vatandaşımızdan bir kez daha aynı şeyi talep ediyorum lütfen orman alanlarında ve yakınlarında hassas ve dikkatli olalım’’ dedi.

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